المجلس العسكري بالسودان: لن نسلم السلطة إلا إلى أياد أمينة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، أن هناك قوى تسعى للوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير المعارضة.



وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الاثنين، خلال لقاء مع قوات الشرطة، إن أهم أهداف المجلس هي فرض هيبة الدولة.



وأعرب "دقلو" عن استعداد المجلس العسكري لتشكيل حكومة مدنية في غضون 3 أشهر تكون قوى الحرية والتغيير جزءا منها.



وشدد نائب رئيس المجلس العسكري على أن يد القانون لن يسلم منها أي فاسد، وأنهم لديهم القاعدة الشعبية الأوسع في السودان.



وأضاف: "مستعدون لتشكيل حكومة هدفها التحضير للانتخابات، ولن نقفل باب التفاوض لكن يجب أن يشارك في الحوار كل مكونات الشعب السوداني".



وتعهد نائب رئيس المجلس العسكري أنهم لن يسلموا السودان إلا لأياد أمينة، كما أنهم سيسلموا الحكم لحكومة تمثل كل الشعب السوداني.



وأشار "دقلو" إلى أنهم يسعون لمفاوضات يشارك فيها كل أطياف الشعب السوداني، فالمجلس العسكري شريك والآخرون يريدون له أن يكون حضوره رمزيا.