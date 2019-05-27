الصين وروسيا تعلنان مقاطعة ورشة العمل الأمريكية بشأن فلسطين

اتفقت الصين وروسيا على عدم المشاركة في "ورشة العمل" التي تستضيفها مملكة البحرين أواخر يونيو المقبل، في إطار صفقة القرن التي تقودها واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأوضح سفير الصين لدى فلسطين، قواه وي، أثناء لقاء عقده اليوم الاثنين مع مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية نبيل شعث، أن "مقاطعة مؤتمر المنامة تأتي ضمن اتفاق روسي صيني ثنائي بعدم المشاركة فيه"، وذلك وفق وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية.



وأكد وي، على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



من جانبه شدد شعث على أن الورشة الاقتصادية الأمريكية التي ستعقد في البحرين مرفوضة من قبل الجانب الفلسطيني، الذي لن يشارك فيها، واعتبرها جزءا من "صفقة القرن" الأمريكية.



وأوضح شعث للسفير الصيني صورة الأوضاع السياسية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه من انتهاكات إسرائيلية جسيمة مخالفة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة، مثمنا دور الصين وجميع الأصدقاء في العالم.



وتستضيف البحرين، يومي 25 و26 يونيو "ورشة عمل اقتصادية" تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كخطوة أولى لتنفيذ"صفقة القرن".

