الترجي يطالب بإلغاء إنذارات لاعبيه قبل لقاء الوداد بنهائي دوري أبطال افريقيا

طالب الترجي التونسي حامل اللقب اليوم الاثنين بإلغاء الانذارات التي طالت ثلاثة من أبرز لاعبيه في مباراته أمام الوداد البيضاوي المغربي بذهاب الدور النهائي بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم يوم الجمعة الماضي.



وأضاف الترجي في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك "وجه الترجي مكتوبا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بإلغاء الإنذارات التي رفعها الحكم المصري جهاد جريشة في وجه كل من شمس الدين الذوادي وغيلان الشعلالي ومعز بن شريفية في ذهاب الدور النهائي لكأس رابطة (دوري) الأبطال الإفريقية".



وتلقى حارس المرمى بن شريفية والمدافع الذوادي ولاعب الوسط الشعلالي انذارا في تعادل الفريق 1-1 أمام مستضيفه الوداد المغربي في لقاء الذهاب.



وأصبح في رصيد كل لاعب إنذارين لذلك سيغيب الثلاثة عن تشكيلة الترجي في لقاء الاياب يوم الجمعة المقبل على استاد رادس الأولمبي.

وقدم حارس المرمى بن شريفية مستويات رائعة في الفترة السابقة بعدما استعاد مكانه أساسيا في صفوف الفريق مستفيدا من ابتعاد رامي الجريدي عن الملاعب للإصابة فيما يعتبر الذوادي المدافع الأبرز في صفوف الفريق.



وكان معين الشعباني مدرب الترجي عبر عن حزنه لغياب اللاعبين الثلاثة في المواجهة الحاسمة أمام منافسه الوداد المغربي في نهائي أرفع مسابقات الاندية الافريقية.



ويكفي الترجي التعادل بدون أهداف في لقاء الاياب ليتوج بلقب دوري أبطال افريقيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه بعد أعوام 1994 و2011 و2018.