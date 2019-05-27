أيمن وتار: «بدل الحدوتة 3» فكرة جريئة.. ودنيا متواضعة وذكية

بعد نجاح أفكاره غير التقليدية فى جذب الجمهور وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعى، أصبح المؤلف أيمن وتار اسمًا معروفًا فى عالم الكتابة الدرامية والسينمائية، خاصة بعد نجاح مسلسله «الوصية»، الذى قام ببطولته الفنان أكرم حسنى، العام الماضى، واستحواذ فيلمه الأخير «عالم الرجال السرى» على أعلى الإيرادات فى شباك التذاكر. «الدستور» التقت «وتار» للحديث عن كواليس أعماله المعروضة حاليا، خاصة مسلسل «بدل الحدوتة 3»، الذى يشارك فى كتابته وتقوم ببطولته النجمة دنيا سمير غانم، والجزء الثانى من برنامج «أشرف يقدمه أيمن»، الذى عرض بعد 3 سنوات من انتهاء تصويره، بالإضافة إلى مشروعاته الفنية فى الفترة المقبلة.

■ بداية.. كيف بدأت حكاية مسلسل «بدل الحدوتة 3»؟

- بدأ الأمر بعقد جلسة عمل جمعتنى والمؤلف شريف نجيب مع المنتج هشام جمال ودنيا سمير غانم، وعرضا علينا فكرة تقديم 3 حكايات فى مسلسل واحد، وهو ما اتفقنا عليه بعد التشاور، وكان اسمه المبدئى هو «من أول نظرة» قبل الاستقرار على الاسم الحالى.

ثم اتفقنا على أن أكتب أنا الحكايتين الأولى والثالثة، على أن يكتب شريف الحدوتة الثانية لشخصية «لهفة» التى اختارها جمهور «دنيا» ومتابعيها بعد النجاح الكبير الذى حققته سابقا.

■ تعاونت فى «بدل الحدوتة 3» مع الفنانة دنيا سمير غانم لأول مرة.. كيف كانت الكواليس بينكما؟

- سعيد جدًا بالتعاون مع فنانة موهوبة ومجتهدة بقيمة دنيا سمير غانم، لأنها تعشق الفن، وتستطيع تقمص الشخصية التى تلعبها لأقصى درجات الإقناع، كما أنها إنسانة متواضعة وذكية جدًا وتحب عملها بشكل يجعلها تقاتل من أجله.

■ كيف ترى فرص المسلسل فى المنافسة بالموسم الرمضانى الجارى؟

- هذا المسلسل فكرة جريئة، فهو جديد من نوعه ومختلف عن غيره بشكل كبير، كما أن أحداثه تدور فى إطار كوميدى اجتماعى رومانسى، وهى عناصر جذب للجمهور، لذا أتمنى من الله عز وجل أن يحظى بالتوفيق فى الموسم، كما أننى متشوق جدا لسماع ردود أفعال الجمهور بعد انتهاء العرض.

■ كيف تقيم الموسم الدرامى هذا العام؟

- بصراحة أرى أن الموسم يشبه غيره، بمعنى أن هناك منافسة شرسة بين الأبطال والمسلسلات المختلفة التى تناقش عددًا من القضايا بشكل جيد، كما أنه موسم متنوع يضم أعمالًا درامية وكوميدية تصلح للكبار والصغار ويمكن للأسر مشاهدتها معًا دون خوف أو قلق.

ومن الملحوظ أن هذا الموسم شهد تغيير بعض الفنانين لجلدهم، عبر تقديم نوعيات من الأعمال تختلف كثيرًا عما قدموه قبل ذلك، وعلى رأس هؤلاء الفنانة ياسمين عبدالعزيز التى أتوقع لها النجاح بشكل كبير، وكذلك الفنان أحمد السقا فى «ولد الغلابة»، ما أثرى المنافسة الرمضانية وزاد من متعة التحدى فيه.

■ ما مصير مسلسل «اسمه إيه» الذى كان مقررًا أن تكتبه ويقوم ببطولته الفنان أكرم حسنى؟

- فى الحقيقة لا أعلم شيئًا عن مصير المسلسل الذى كان مقررًا عرضه فى رمضان الجارى، نظرا لتوقفه، ولا أعلم حتى الآن إن كنت سأستكمل كتابته أم لا، وإن كنت أتمنى ذلك حبًا فى تكرار التجربة مع الفنان أكرم حسنى بعد مسلسل «الوصية» الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى الشارع المصرى وعلى مواقع التواصل.

■ كيف استقبلت عرض الموسم الثانى من برنامج «أشرف يقدمه أيمن» رغم تصويره منذ عدة سنوات؟

- فوجئت بذلك، لأنى لم أكن أعلم عنه أى شىء بعد تصويره فى 2016، كما لم أكن أعرف السبب الذى منع القناة المنتجة من عرضه طوال الفترة الماضية، والمشكلة التى أواجهها هى فى طول الفترة بين التصوير والعرض، ما جعل بعض المشاهدين يسخرون من تناول أحداث قديمة فيه، مثل تعليقاتى على مسلسل «الأسطورة»، الذى كان يعرض حينها.

ورغم أنى تلقيت عروضًا من قنوات مختلفة لتكرار التجربة بعد نجاح الموسم الأول، إلا أنى أصررت على انتظار عرض الجزء الثانى من البرنامج قبل أن أفكر فى ذلك، وعلى العموم لا أفكر حاليًا فى تقديم أى برامج أخرى حاليا.

■ هل يعنى ذلك أنك ستلجأ للتمثيل أم ستكتفى بالكتابة؟

- أفضل حاليا التركيز فى الكتابة بكل طاقتى، وأحاول التراجع عن التمثيل وتقديم البرامج، لذا لا أفكر فى العمل كممثل فى الفترة المقبلة وأفضل عدم احترافه، لأنى لم أجد نفسى فيه رغم ظهورى ضيف شرف فى بعض الأعمال بين فترة وأخرى، كما سبق أن عرض على بطولة أحد الأعمال خلال الفترة الماضية لكنى رفضتها.

والفترة المقبلة ستشهد ظهور أكثر من عمل فى السينما والتليفزيون من تأليفى بعدما تعاقدت على أكثر من فيلم ومسلسل، وسأفصح عن أسمائها بعد انتهاء كافة التحضيرات، كما أنى أعكف حاليا على تأليف عمل درامى بعيد عن الكوميديا وسأكشف عن تفاصيله بعد انتهاء الشهر الكريم، كما أجهز لفيلمين سينمائيين.