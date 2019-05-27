أطفال دراما رمضان: «استنونا فى اللى جاى»

قدم صناع الدراما، خلال الموسم الرمضانى الحالى، العديد من الأطفال الذين ظهروا بشكل جيد، خلال أحداث المسلسلات المتنافسة، ولفتوا الانتباه بمشاهدهم عبر السوشيال ميديا، وأصبحوا حديث الجمهور خلال الفترة الأخيرة.



«الدستور» التقت الأطفال الذين نجحوا فى إمتاع الجمهور، خلال الماراثون الرمضانى، حيث تحدثوا عن كواليس مشاركاتهم وطموحاتهم الفنية.



تيم الله: محمد رجب تحدانى وراهننى على 50 جنيهًا لتصوير المشاهد بشكل جيد

يشارك الطفل «تيم الله» فى عملين دراميين خلال الموسم الجارى، «أبوجبل» مع الفنان مصطفى شعبان، و«علامة استفهام» مع الفنان محمد رجب، وقدم خلالهما أدوارًا صعبة للغاية، ليلفت الانتباه إلى جرأته فى التمثيل رغم سنه الصغيرة.

وقال «تيم الله» إن المخرج أحمد صالح هو من رشحه للاشتراك فى «أبوجبل»، مشيرًا إلى أنه كان من المرجح أن يشارك معه مسبقًا فى عمل درامى آخر، لكنه اعتذر وقتها بسبب انشغاله بتصوير عمل سينمائى.

وذكر أن مشهد الحريق فى المسلسل أرهقه للغاية، بسبب الميك أب الخاص بالحروق، لافتًا إلى أن الفنان مصطفى شعبان والمخرج أحمد صالح تحدثا معه كثيرًا قبل المشهد.

وحول مشاركته فى مسلسل «علامة استفهام» مع الفنان محمد رجب، قال: «كانت صعبة بسبب الدور، وحاولت أن أستمع إلى كلام رجب والمخرج سميح النقاش، حتى أقدم الدور بطريقة جيدة، وقد رشحتنى الأستاذة إيمان شعبان مساعدة المخرج».

وأضاف أن محمد رجب دخل معه فى رهان، وقال له إذا أخطأت فى تصوير المشهد وتمت إعادته ستدفع 50 جنيهًا، وإذا قمت بتصويره بشكل جيد سأنال الـ50 جنيهًا، وهذا ما خوفنى جدًا، ولكننى حاولت أن أكون ممثل شاطر، وأصور المشاهد بطريقة جيدة، وكانت والدتى تساعدنى فى هذه المشاهد وتشجعنى على تقديم الأفضل».

وعبر تيم عن سعادته بالتعاون مع مصطفى شعبان ومحمد رجب، قائلًا: «شىء يسعدنى جدًا، وكلاهما جعلنى أحب التمثيل، وكل أصدقائى فى المدرسة اتصلوا بى وشجعونى وقالوا لى إننى أصبحت مشهورًا وهذا جعلنى مصممًا على مواصلة التمثيل».



يوسف حسام: محمد إمام شجعنى على التمثيل وبتر قدمى أكثر المشاهد المرهقة

يظهر الطفل يوسف حسام فى مسلسل «هوجان»، مع الفنان محمد عادل إمام، وتأثر الجمهور بمشاهده فى المسلسل، خاصة مشهد بتر قدمه اليسرى.

وقال «يوسف» إنه سعيد بالتجربة التى جمعته بالفنانين محمد عادل إمام وكريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبواليزيد، التى تظهر فى دور شقيقته خلال الأحداث، مشيرًا إلى أن كواليس العمل كانت ممتعة رغم صعوبة الدور الذى قدمه.

وذكر أن ترشيحه للدور جاء من خلال مخرجة المسلسل شيرين عادل، التى سبق له العمل معها خلال مسلسل «الوالدة باشا» منذ 3 سنوات، وقال: «الأستاذة شيرين تساعدنى فى المشاهد الصعبة، وتعلمنى كيف أقوم بتمثيل المشهد بطريقة صحيحة، وتحاول أن تخفف متاعب المشاهد التى أجسدها بقدمى المبتورة خلال الأحداث».

وأشار إلى أن مشاهد العمل كانت صعبة بسبب ربط رجله بظهره، بعدما بترت قدمه خلال الأحداث بسبب ممارسة كرة القدم، وقال: «هذا أكثر شىء أرهقنى خلال التصوير، فكان لا بد من التصوير لساعات طويلة بوضعية مرهقة، وهذا آلمنى كثيرًا، ولكننى استحملت بسبب حبى للتمثيل».

وحول علاقته بالنجم محمد إمام قال: «أحبه جدًا، فهو شخص طيب وكثيرًا ما يساعدنى خلال التصوير، وبعد انتهاء المشاهد، يشجعنى ويقول لوالدتى إننى ممثل شاطر، ولدى مستقبل كبير فى المجال، وكل هذه الأمور تجعلنى أحب التمثيل أكثر».



أمل حسام: دورى مع ياسمين عبدالعزيز فى «لآخر نفس» مفاجأة

تشارك الطفلة أمل حسام فى أحداث مسلسل «ولد الغلابة»، مع الفنان أحمد السقا، وتقدم خلاله دور ابنه الفنان كريم عفيفى، كما تشارك النجمة ياسمين عبدالعزيز فى أكثر من حلقة فى مسلسلها الجديد «لآخر نفس».

وقالت «أمل» إن محمد عبدالسلام، مساعد المخرج، هو من رشحها للاشتراك فى مسلسل «ولد الغلابة»، مشيرة إلى أن «السقا» ساعدها، برفقة الفنان كريم عفيفى، على تجسيد الدور بشكل جيد، إذ قاما بتدريبها، إلى جانب تعليمات مخرج المسلسل الذى قام بتدريبها جيدًا على أداء المشاهد الصعبة بأحداث المسلسل.

وعبرت عن سعادتها بالتعاون مرة أخرى مع المخرج حسام على، فى أحداث مسلسله الجديد «لآخر نفس» مع ياسمين عبدالعزيز، بعد تعاونها معه خلال مسلسل «الرحلة»، ليقوم بترشيحها فى دور سيكون من مفاجآت المسلسل خلال الحلقات المقبلة، معبرة عن سعادتها لرؤية ياسمين عبدالعزيز، التى كانت تشاهد أعمالها السابقة وتحبها وتستمتع بها كثيرًا.



ريم عبدالقادر: فخورة بالتعاون مع هانى سلامة وقلة النوم كانت مشكلتى

تشارك الطفلة ريم عبدالقادر فى مسلسل «قمر هادى»، مع الفنان هانى سلامة، واستطاعت لفت الأنظار إليها بسبب صدق أدائها التمثيلى.

وقالت «ريم» إن المخرج معتز حسام هو من رشحها للمشاركة فى العمل، مشيرة إلى أنه سبق التعاون بينهما من قبل فى مسلسل «ضد مجهول»، الذى عرض خلال الموسم الدرامى الرمضانى الماضى.

وأضافت أنها شاركت من قبل فى العديد من الأعمال الفنية، مثل مسلسل «سك على إخواتك» مع نجم مسرح مصر على ربيع، وكان أول ظهور لها من خلال مسلسل «لمعى القط» مع النجم محمد عادل إمام عام 2017.

وعن أصعب المشاهد التى تعرضت لها أثناء التصوير، قالت: «لم أتعرض لأى صعوبات أثناء التصوير، وكانت مشكلتى الوحيدة هى قلة النوم، بسبب عدد ساعات التصوير المكثفة». واختتمت حديثها برسالة إلى الفنان هانى سلامة، حيث قالت إنها فخورة بالعمل معه، فهو كان دائم التشجيع لها أثناء التصوير، إضافة إلى المخرج الكبير رءوف عبدالعزيز.





أحمد السيسى: سعيد بـ«فكرة بمليون جنيه»

قال الطفل أحمد السيسى، الذى يشارك فى الماراثون الرمضان من خلال مسلسل «فكرة بمليون جنيه» مع الفنان على ربيع، إن الأخير هو من رشحه للمشاركة فى العمل، مشيرا إلى أنه شارك معه من قبل فى أحد عروض «مسرح مصر»، وكان يجسد شخصية على ربيع فى سن الطفولة.

وأضاف «أحمد» أن مخرج العمل وائل إحسان اجتمع معه عقب ترشيح على ربيع له، وتم قبوله للمشاركة فى العمل بشكل رسمى.

وعن الأغنيات التى قدمها خلال أحداث المسلسل، قال إنه كان يقوم باختيارها بمشاركة كل من الفنان على ربيع والمخرج، مشيرًا إلى أنهما أشادا بصوته، وكانا يشجعانه دائما داخل لوكيشن التصوير.

وذكر النجم الواعد أن الفضل يرجع إلى الفنان على ربيع، فهو الذى ساعده على الدخول لعالم التمثيل قائلا: «على ربيع من أقرب الفنانين إلى قلبى، وسعيد بالوقوف والتمثيل معه فى المسلسل».



ملك حسن: تفاجأت برد فعل الجمهور على دورى بـ«زى الشمس»

ذكرت الطفلة ملك حسن، التى تشارك فى مسلسل «زى الشمس»، مع الفنانة دينا الشربينى، إن العمل هو أولى تجاربها فى مجال التمثيل، مشيرة إلى أن الفنان محمد شاهين، الذى تجمعه صلة صداقة قوية بأسرتها، هو الذى رشحها للدور.

وقالت إتها تعلمت التمثيل على يد المدربة ريم حجاب، التى جلست معها قبل التصوير، ودربتها على الوقوف أمام الكاميرا، وعلى التحكم فى انفعالاتها، وكذلك تدريبها على تعبيرات الوجه.

وتابعت: «تفاجأت بردود أفعال الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى، ولم أكن أتوقع كم ردود الأفعال الإيجابية، عقب عرض الحلقات الأولى من العمل»، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة دينا الشربينى والفنان أحمد السعدنى وأحمد داوود.