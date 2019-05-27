ديوكوفيتش يتألق ويحقق فوزا سهلا في فرنسا المفتوحة للتنس

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى الدور الثاني في فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الاثنين، بعد فوزه على البولندي الشاب هوبرت هوركاتش بنتيجة 6-4 و6-2 و6-2.



ويسعى اللاعب الصربي البالغ من العمر 32 عاما لتحقيق ثاني لقب له على ملاعب رولان جاروس ليصبح أول لاعب في عصر الاحتراف يجمع بين كافة ألقاب البطولات الأربع الكبرى في مناسبتين منفصلتين.



وكان حامل اللقب الإسباني رفائيل نادال، وهو اللاعب الوحيد القادر على عرقلة مسيرة ديوكوفيتش، استهل مشواره في البطولة التي يسعى لتحقيق لقبها للمرة 12 على ملاعبها الرملية بتحقيق فوز سهل هو الآخر.



لكن ديوكوفيتش تفوق على أداء نادال ولم يرتكب أي خطأ تحت أشعة الشمس في فترة بعد الظهر على ملعب فيليب شاترييه ليحقق انتصاره رقم 22 على التوالي في إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ أن خسر في دور الثمانية على ملاعب رولان جاروس العام الماضي.



وكسر ديوكوفيتش إرسال منافسه في المجموعة الأولى وواصل طريقه ليحسم المجموعة لصالحه بطريقته المعتادة. لكن الهزة الوحيدة التي تعرض لها كانت حين خسر إرساله حين كانت النتيجة 4-1 في المجموعة الثانية.



وكان ديوكوفيتش قد ضمن النتيجة بشكل أو بآخر في ذلك الوقت وواصل اللاعب الصربي تفوقه ليستعد لمواجهة السويسري هنري لاكسونن في الدور التالي.