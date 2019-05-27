البنك المركزي الكيني يبقي على سعر الفائدة عند مستوى 9%

أبقى البنك المركزي الكيني على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه القائم بدون تغيير وذلك للاجتماع الخامس على التوالي، حتى بعد ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 19 شهرا.



وقال "باتريك نجوروجي" محافظ البنك المركزي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعر الفائدة عند مستوى 9%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القرار جاء متفقا مع توقعات ثلاثة من بين أربعة خبراء استطلعت رأيهم. كان أحد الخبراء قد توقع زيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.



وأضافت بلومبرج أن الإبقاء على سعر الفائدة يؤكد أن رؤية البنك المركزي لمخاطر التضخم أقل من رؤية الحكومة لهذه المخاطر.



كان مكتب الموازنة التابع للبرلمان قد أصدر تقريرا في وقت سابق من الشهر الحالي يشير إلى أن معدل التضخم خلال أبريل الماضي بلغ 6ر6% ويمكن أن تصل إلى 11% بنهاية العام الحالي إذا حدث نقص في المواد الغذائية نتيجة الجفاف، مع استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء.