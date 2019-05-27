اتحاد الكرة يدرس استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا مساء اليوم الإثنين، تعليقا على الموقف الحالى بشأن استكمال بطولة الدورى العام الممتاز، في ظل الموسم الاستثنائي واستعدادات منتخب مصر لخوض غمار بطولة افريقيا التى تستضيفها مصر اعتبارا من يوم 21 يونيو القادم.



وذكر الاتحاد - فى بيانه - تأكيده برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على أولوية المنتخب الوطني في قائمة اهتماماته، قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر في يونيو المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع، مشيرا إلى أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخب الوطني تجميع لاعبيه قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد.



وأضاف -البيان - أن اتحاد الكرة يؤكد أن الظرف الذي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز حاليا ليس وليد لحظة، وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة، وهو ما عبر عنه رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري وفي مقدمتهم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث رفض الجميع خلال الاجتماع إقامة مسابقة الدوري من مجموعتين، في ضوء الصعوبات التي تعترض المسابقة من إقامة دورتين من البطولات الأفريقية في موسم واحد، إضافة إلى البطولة العربية، إلا أن الأندية فضلت إمتداد المسابقة إلى شهر أغسطس القادم عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوائم الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح باب الاستبدال أمامها في الانتقالات الشتوية للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل.



وجاء - في ختام البيان - أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استعرض في اجتماعه اليوم، التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات، وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية.