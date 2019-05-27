تعليم جنوب سيناء: 93% من طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الفلسفة إلكترونيًا

صرح مدير عام مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء محمد عقل بأن 93% من طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق إلكترونيا بإدارات المحافظة، إلا مدرسة واحدة بإدارة سانت كاترين أدى طلابها الامتحان ورقيا.



وأضاف عقل - في بيان اليوم الاثنين- أن الطلاب حققوا على منصة الامتحان الإلكتروني نسبة 100% بالفترة المسائية بإدارتي دهب وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن هناك 603 طلاب بـ8 إدارات تعليمية و17 مدرسة يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوي، التي بدأت في 19 مايو الجاري.



وعلى صعيد آخر، أوضح عقل أنه تم تسليم خطابات الندب للإدارات التعليمية الـ8 في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه تم ندب 35 رئيسا للجان بجنوب سيناء و24 مراقبا أول.



ولفت إلى أنه سيتم عقد لجنة قبول الاعتذارات بالمديرية خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري، وذلك وفق القواعد والتعليمات الوزارية ذات الصلة، مبينا أن عدد طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بالمحافظة المقرر عقد الامتحان لهم هذا العام يبلغ 907 طلاب وطالبات، حيث ستعقد الامتحانات 8 يونيو المقبل وتنتهي في 3 يوليو القادم.



ونوه بأنه تم تجهيز 6 استراحات رئيسية لاستقبال أعضاء لجان الثانوية العامة السبع على مستوى المحافظة بمدن:طور سيناء - شرم الشيخ - دهب - نويبع - أبورديس - رأس سدر، ولجنتين بطور سيناء، وذلك اعتبارا من 6 يونيو المقبل وحتى الأربعاء 3 يوليو القادم، بالإضافة إلى 4 مراكز فرعية ومركزين رئيسيين لـ7 لجان سير امتحانات.