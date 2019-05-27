دجوكوفيتش يتأهل إلى ثاني أدوار بطولة رولان جاروس للتنس

صعد نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، اليوم الاثنين، إلى دور الـ64 من بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" بفوزه على البولندي هوبير هوركاش، بثلاث مجموعات نظيفة تفاصيلها 6-4 و6-2 و6-2.



كما حقق الكرواتي بورننا تشوريتش الفوز في الدور الـ128 على حساب السلوفيني ألياش بيدين، بثلاث مجموعات لواحدة تفاصيلها 6-1 و6-7 و6-4 و6-4.



وتأهل كذلك السويسري ستان فافرينكا إلى الدور الثاني بالفوز على السلوفاكي جوزيف كوفاليك، بثلاث مجموعات لواحدة أيضا، بواقع 6-1 و6-7 و6-2 و6-3.



كما بلغ الفرنسي جيل سيمون ثاني الأدوار بالفوز على الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي بثلاث مجموعات دون رد، بواقع 6-3 و6-3 و6-4.

وفي منافسات السيدات، تأهلت البلجيكية إليز ميرتنز إلى دور الـ64 بالفوز على السلوفينية تامارا زيدانسك بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6-4 و3-6 و6-2.



وكذلك صعدت الإسبانية كارلا سواريز نافارو إلى الدور الثاني بالفوز على الأوكرانية دايانا ياسترمسكا بمجموعتين لواحدة بواقع 2-6 و7-6 و6-0.