نائب رئيس الوزراء الإيطالي ينفي مطالبته بالاستقالة

نفى نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة النجوم الخمس لويجي دي مايو اليوم الاثنين، مطالبة أحد من زملائه في الحركة له بتقديم الاستقالة عقب النتائج الضعيفة التي حققتها الحركة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي انتهى التصويت فيها أمس الأحد.



وقال مايو - في تصريحات أدلى بها للصحفيين في روما حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" - "إن كل شخص داخل حركة النجوم الخمس يتفق مع أن الحركة بحاجة إلى إعادة التنظيم لكن لم يقل أحدا أنه يجب تغيير الرؤساء بالحركة".



يذكر أن حركة النجوم الخمس حصلت على 1ر17% في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما يعني نصف نسبة التصويت التي حصلت عليها الحركة في الانتخابات العامة التي جرت في إيطاليا منذ نحو عام، إلا أن حزب الرابطة اليميني المتشدد والمشارك في تشكيل الحكومة الإيطالية فاز في انتخابات يوم الأحد بنسبة 3ر34 %.