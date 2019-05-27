"الكرملين": بوتين سيشارك في اجتماع مجلس "الأورو-آسيوي" الأربعاء المقبل

أعلن المكتب الصحفي لقصر الرئاسة في روسيا "الكرملين"، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيُشارك في الـ 29 من مايو الجاري في اجتماع المجلس الاقتصادي الأورو-آسيوي الأعلى، الذي يتخذ من عاصمة كازاخستان نور سلطان مقرا له.



وأضاف الكرملين - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - أن الاجتماع سيركز على المبادئ التوجيهية الرئيسية لاستراتيجية الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء لعام 2019-2020، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة واسعة من الوثائق الأخرى المتعلقة بتحرير أسواق السلع والخدمات والتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي.



وأوضح البيان أن "أعضاء المجلس الأعلى سيقومون بتلخيص نتائج عمل الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى جانب رسم مسار المهام المتعلقة بتوسيع التعاون في شتى المجالات، مثل التجارة والاقتصاد والصناعة والشئون المالية والسياسة الاجتماعية". وعلاوة على ذلك فإنه من المقرر النظر في القضايا المتعلقة الأنشطة الدولية للمجلس الاقتصادي الأورو-آسيوي.



جدير بالذكر أن رؤساء دول أرمينيا وبلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا -الأعضاء في المجلس الاقتصادي الأورو-آسيوي سيشاركون في القمة، كما تم توجيه دعوة للرئيس المولدوفي إيجور دودون بصفة مراقب، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن ضيف شرف لحضور الاجتماع.