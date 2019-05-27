"موقف الشباب من الفكر المتطرف".. محاضرة بثقافة قنا

شهد المسرح الصيفى بفرع ثقافة قنا ليلة رمضانية تم خلالها عرض لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الطفل بقنا وتم عرض التابلوهات الفنية؛ منها: "النوبى، والفلاحى، وأحسن ناس"، كما قدم قصر ثقافة نجع حمادى عرض لفرقة الموسيقى والغناء الشعبى التى أنشدت أجزاء من السيرة الهلالية والمواويل الشعبية، وقام بيت ثقافة الكويت بعرض لفرقة الإنشاد الدينى، وأنشدت أجمل المدائح فى حب الرسول.



يأتى ذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة القصور الثقافة بشهر رمضان المعظم.



عقدت المكتبة الثقافية للطفل والشباب بأبو مناع بحري محاضرة بعنوان "ترسيخ مبدأ المواطنة لدي الشباب" ألقاها محمود حسن، وتحدث عن معني الوطن والمواطنة وأهمية الوطن وضرورة تمسك الشباب وانتمائة للوطن والدفاع عنه، بينماعقدت مكتبة الطفل والشباب بأبوتشت محاضرة ثقافية بعنوان "موقف الشباب من الفكر المتطرف" ألقاها فضيلة الشيخ عطية منصف مفتش عام بإدارة أوقاف أبوتشت، وتحدث علي أن التربية الصحيحة تمثل حصنًا حصينًا للشباب والأطفال من الوقوع فى الإنحراف العقدي، ونظم قصر ثقافة أبو دياب غرب المسابقة الثقافية واكتشاف المواهب وتم تقسيم الحاضرين إلي فريقين وكان يتم توجية الأسئلة لكل فريق وبعد السؤال يتم تقديم موهبه منهم سواء في الغناء أو في التمثيل أو الابتهالات الدينية أو قراءت القرآن.



عقد ببيت ثقافة أمل دنقل محاضرة ثقافية بعنوان "توعية الشباب لمواجهه التطرفه" ألقاها يحيى عرندس، ثم تلاها أمسية شعرية فى حب رسول الله، كما عقد بيت ثقافة أبوتشت ندوة بعنوان "عظماء من بلدنا عن الراحل دكتور رشدي فكار" ألقاها كمال الحمراني وتناول مراحل حياة الدكتور رشدي فكار، كما أقامة مكتبة أبوشوشة الثقافية أمسية شعرية بمركز شباب الخوالد وشارك بها العدد من الشعراء وتناول الأشعار والطقوس الخاصة بشهر رمضان.



واستكمل بيت ثقافة دشنا ورشة عمل فن تشكيلى بعنوان "الفن الشعبي ومظاهر رمضان" للفنانة مريم توت، وتضمنت الورشة رسم فانوس رمضان وعدة رسومات من الفن الشعبى بألوان الخشب والفلوماستر تعبيرًا عن احتفالات الأطفال بتلك المناسبة العطرة، وعقد قصر ثقافة الشهداء لثقافة الطفل بعزبة الألفى ورشة فنية بعنوان "تنفيذ رسومات فنية متنوعة" وكانت الورشة رسم حر بتلوين أقلام الفلوماستر واستخدام أقلام الخشب.