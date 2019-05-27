جوتيريش يشارك في احتفال مرور 40 عاما على تأسيس مقر الأمم المتحدة في النمسا

شارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، في احتفال مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسه.



وشهد جوتيريش حفلا موسيقيا أقيم في بهو الأمم المتحدة بفيينا، بحضور عدد كبير من السفراء وموظفي الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها تتقدمهم وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، ولي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".



وكان جوتيريش قد وصل إلى فيينا في زيارة رسمية تستغرق يومين يشارك فيها أيضا في القمة النمساوية العالمية لتغير المناخ والتنمية المستدامة، فيما قد أجرى، في وقت سابق، مباحثات مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين تناولت تعاون النمسا مع الأمم المتحدة وقضايا دولية أخرى منها مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.