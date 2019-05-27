الانتهاء من تصوير "قمر هادي" نهاية الأسبوع الجاري

قال المخرج رؤوف عبدالعزيز، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن ينتهي من تصوير جميع مشاهد مسلسل "قمر هادي" نهاية الأسبوع الجاري على أقصى تقدير، مضيفا أنه يواصل في نفس الوقت مونتاج الحلقات الخمس الأخيرة من العمل.



وأضاف عبدالعزيز - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه من المقرر أن ينهي النجم هاني سلامة تصوير مشاهده اليوم.



وتدور أحداث المسلسل حول شخصية هادي أبو المكارم الذي يجد نفسه فقد الذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته.



"قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة كل من هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وآخرين.