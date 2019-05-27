الإدارة الأهلية بالسودان تدعو المجلس العسكري والمعارضة إلى التفاوض

دعت الإدارة الأهلية في السودان، المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" المعارضة، إلى الإسراع في استكمال التفاوض وذلك للخروج من حالة الجمود السياسي بالبلاد.



وقال السلطان صديق ودعة رئيس مجلس قيادات الإدارة الأهلية، اليوم الاثنين، إن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تستدعي تضافر كل الجهود لمعالجة الأزمة السياسية، وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".



وأوضح ودعة في مؤتمر صحفي اليوم بفندق كورينثيا بالخرطوم، أن الإدارة الأهلية بذلت جهودا مقدرة لتقريب وجهات النظر بين المجلس وقوى الحرية والتغيير وقدمت رؤية توافقية للمجلس العسكري بشأن مؤسسات الفترة الانتقالية والتقت بالعديد من الجهات والبعثات الديبلوماسية لشرح رؤيتها.



وأشاد ودعة بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى التي انحازت لثورة الشعب واستجابت لنداء التغيير، وأن انحيازها لخيار الشعب حقن الدماء وحفظ الأمن.



وقال المسؤول بالإدارة الأهلية إنها ليست لها نوايا سياسية وإنما دورها يحتم عليها إبداء النصح والمشورة لمصلحة الوطن والمواطن.



وأعرب ودعة رئيس مجلس قيادات الإدارة الأهلية عن أمله في الوصول إلى خطوات عملية للانتقال لتكوين مؤسسات الحكم تمهيدا للانتخابات ووضع البلاد في مسار التحول الديمقراطي المنشود.