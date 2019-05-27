تقرير دولي: مصر أفضل أسواق الضيافة في الشرق الأوسط

أكد موقع "تي تي إن" البحريني في نسخته الإنجليزية، أن مصر نجحت في أن تكون أفضل سوق ضيافة في منطقة الشرق الأوسط.



وتابع أنه وفقًا لتقرير دولي تابع لشركة "كوليرز"، فإن قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجل نمو كبير في الطلب والعرض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.



وأضاف أن مصر ببرزت كأفضل أداء خلال الربع الأول من عام 2019، حيث سجلت نمو ملحوظ في معدلات الإشغال خلال الأشهر الثلاثة الولى، وبدأت المدن الساحلية بأداء قوي للغاية، وشهدت تحسنات كبيرة في الأشغال تخطت معدلات النمو فيها الـ 10%.



وأشار إلى أن سوق الفنادق في مصر مستمر في التحسن مع عودتها كأحد الأسواق الدولية الرئيسية التي يتزايد فيها الطلب الإقليمي.



وأوضح أن الأداء الإيجابي في الأسواق المصرية أدى لتحسن ثقة المستثمرين، ومن المتوقع أن تقوم العديد من سلاسل الفنادق العالمية بزيادة عملها في مصر خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا في منتجعات البحر الأحمر.



وأكد التقرير، أن مصر على أعتاب إنجاز جديد، من خلال إقامة بطولة الكأس الأمم الإفريقية والتي من المتوقع أن تجذب أكثر من 50 ألف سائح لمصر خلال شهري يونيو ويوليو، مع عودة السياحة الدولية للمنتجعات في نفس الفترة.