أسوان للفنون الشعبية تحيى ختام ليالي رمضان بالسويس (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنشطة متنوعة بليالي رمضان الثقافية والفنية، حيث أقام فرع ثقافة السويس في ختام ليالي رمضان "بكورنيش السويس الجديد" احتفالية فنية تضمنت عرضًا فنيا لفرقة أسوان القومية للفنون الشعبية، حيث قدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الرقصات التي حملت معها التراث الأسواني الذي تفاعل معها الجمهور السويسي ومنها "الأراجيد، التاتا، السوق، النجرشاد"، كما قدم مطربو الفرقة بعض الأغاني الفردية مثل "نعناع الجنينة، وبتناديني تاني ليه".



وقدمت فرقتا السويس للآلات الشعبية والسويس للفنون الشعبية رقصات وأغنيات مشتركة منها "الصيادين، الحنة السويسي، مقتطفات تلقائية، سويسية، يا بيوت السويس، عاشقك يا بلدي، وغني يا سمسمية"، وسط تفاعل الحضور، أعقبها توزيع شهادات تقدير وجوائز مالية من قبل مدير عام الفرع علي الفائزين بمسابقة الفنون التشكيلية للكبار وللصغار، حيث فاز بمسابقة الرسم للأطفال تسعة فائزين، ومسابقة للكبار ستة فائزين، تحت إشراف مسئولة الفنون التشكيلية.



وأقيمت احتفالية فنية لفرقة سيد كابوريا الذي قدم أغنيات "يا ريس البحرية، ويا بيوت السويس وغني يا سمسمية"، كما نظمت إدارة الشئون الثقافية بالفرع أمسية شعرية شارك فيها كل من عادل نافع، ومحمود سنوسي، بمنتجع الجزيرة بمركز شباب الجزيرة، كما أقامت مكتبة الشرطة مجلة حائط بعنوان "رمضان" بدار أيتام الرحمة، تحت إشراف مسئولة المكتبة، حيث تضمنت المجلة "فانوس رمضان، أحاديث دينية، ومظاهر الاحتفال بشهر رمضان المعظم، وليلة القدر، وأقام بيت ثقافة كبريت مناقشة كتاب بعنوان "هدهد سليمان" تأليف الكاتب أحمد بهجت، تحت إشراف مسئول النشاط.