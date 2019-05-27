الكويت تؤكد مجددا رفضها لكافة أعمال العنف والإرهاب

أكد مجلس الوزراء الكويتي مجددا موقف الكويت الثابت من رفض كافة أعمال العنف والإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره، مهما كانت الدوافع.



وأدان مجلس الوزراء الكويتي - في بيان صادر عنه عقب جلسته الأسبوعية، التي عقدت اليوم الإثنين بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مسجد في العاصمة الأفغانية (كابول)، وكذلك مسجد في مدينة كويتا في باكستان مؤخرا، واللذين أسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أمله في أن يرحم المولى القدير الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.