محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.5%

اعتمد محافظ جنوب سيناء خالد فودة اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 2019 بنسبة نجاح بلغت 80.5%.



وهنأ فودة - في كلمته خلال اعتماد النتيجة بمقر مكتبه بديوان المحافظة - الطلاب الناجحين، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الأوائل هذا العام بلغ 13 طالبًا وطالبة، حيث أن هناك 2588 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان.



وقال إنه لم يحضر نحو 62 طالبًا وطالبة ونجح نحو 1962 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح، كما أن نسبة النجاح بمدرسة الصم وضعاف السمع بلغت 100%.



من جهته.. هنأ محمد حامد عقل مدير عام التربية والتعليم الطلاب والطالبات بهذا التفوق وهذا الإنجاز المشرف، مؤكدا أن الطالب بجنوب سيناء لديه شغف بحب العلم والمعرفة، وحريص دائمًا على أن يشارك في بناء مستقبل وطنه.



وأضاف أن هذا الجيل محظوظ أكثر من غيره بتوفر إمكانيات ومنشآت تعليمية ومؤسسات جامعية لم تتوفر للجيل الماضي.