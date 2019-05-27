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الإثنين 27/مايو/2019 - 05:38 م

مناورات روسية في بحر بارنتس مايو الجارى

مناورات روسية في
dostor.org/2645479

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 15 سفينة من الأسطول الشمالي، بما في ذلك طراد الصواريخ "مارشال أوستينوف"، ستشارك في مناورات بحر بارنتس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - اليوم الإثنين - "ستقوم مجموعة متنوعة من قوات الأسطول الشمالي بقيادة طراد الصواريخ (مارشال أوستينوف) خلال التدريبات البحرية العسكرية، بإعداد تكتيكات نشر قوات الأسطول، مشيرة إلى أن هذا الجانب من المناورات سيتم في 29 مايو الجاري".

وأضاف البيان أنه سيشارك في التدريبات أكثر من 15 زورقا وسفينة من الأسطول وغواصة نووية وطائرات من طراز (سو 30 إس إم) و(سو 33) و(إيل 33) ومروحيات (كا 27 بي إس 45) تابعة لسلاح الجو وقوات الدفاع الجوي.

وأشار إلى أن القطع البحرية المشاركة ستطلق خلال التمرين نيران المدفعية صوب أهداف جوية وبحرية، وستنفذ عمليات بحث عن غواصة "عدو وهمي"، بالإضافة إلى إجراءات لمساعدة طاقم سفينة عالقة في البحر.

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