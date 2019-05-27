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الثقافة
الإثنين 27/مايو/2019 - 05:38 م

"مظاهر الاحتفال بالعيد في النوبة" بثقافة أسوان

مظاهر الاحتفال بالعيد
حسام الضمرانى
dostor.org/2645478

أقام قصر ثقافة دهميت، التابع لفرع ثقافة أسوان، محاضرة بعنوان "مظاهر الاحتفال بالعيد في النوبة" ألقاها محمد ربيع؛ حيث أشار إلى أن مظاهر الاحتفال بالعيد فى النوبة تقوم فى الأساس على صلة الرحم التى لا تنقطع، وأضاف أن النوبيين حريصون على تبادل الزيارات صباح يوم العيد وتستهل العائلات أول يوم بزيارة العوائل وكبار السن وتستمر حتى الظهر ليتوجه الجميع بعده إلى المضايف لتناول الغداء الجماعى، ومن أشهر المأكولات والمشروبات النوبية فى العيد الكحك والقراقيش، والشعرية باللبن.

وتستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة فى احتفالاتها بليالى رمضان بفرع ثقافة أسوان، حيث عقد بقصر ثقافة السباعية محاضرة "عظماء من بلدنا.. سعد زغلول" ألقاها محمد عيسى، تحدث عن نشأة والحياة السياسية لسعد زغلول وأنه قاد القوى الوطنية المصرية.

فى الوقت نفسه، عقد الصالون الثقافى للمرأة بقصر ثقافة أسوان، محاضرة بعنوان "ظاهرة التطرف والإرهاب واستراتيجية مواجهتما" ألقاها العميد أسامة القرشى، حيث أشار إلى أن الإرهاب هو منتج لحالة تطرف كان سببها عدم تطوير خطابات دينية أو سياسية تحولت لأفكار متطرفة وأضاف للمجتمع المدنى دور فى مواجهة الإرهاب، حيث إنه وسيط بين الفرد والمجتمع والمواطن والدولة، وهى لا تقوم إلا على أساس المواطنة والديمقراطية، وهى تعزز وترسخ قيم واستحقاقات المواطنة لذلك تتعدد أدوارها ومهامها فى مواجهة الإرهاب بتعددها وتنوعها وانتشارها فى المجتمع.

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