محمد رمضان يتعاقد على مسلسل رمضان المقبل

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم الإثنين، التعاقد على مسلسل رمضان عام 2020.



ونشر رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم، صور توقيع عقد المسلسل الجديد، قائلا: "تعاقدت اليوم على مسلسلي المقبل رمضان 2020 مع المنتج تامر مرسي منتج مسلسل "زلزال" ثقة في الله نجاح متصاعد ومستمر".



ويخوض رمضان الموسم الحالي، بمسلسل "زلزال" الذي تدور أحداثه في إطار شعبي حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه المشتري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.



ويشارك في بطولة "زلزال " حلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وغيرهم من الفنانين تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.