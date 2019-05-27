"اضطراب السلوك وفرط الحركة" محاضرة بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة بالمواقع المختلفة بفرع الأقصر احتفالا بشهر رمضان الكريم.



حيث عقدت بمكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "اضطراب السلوك وفرط الحركة" وتحدث محمد حنفى أحمد عن مفهوم الاضطراب والسلوك بشكل عام وتعريف "روس"، "هويت"، "ودوى" لاضطراب السلوك ومظاهر وعلامات اضطراب السلوك، وأوضح مفهوم فرط الحركة وفئات الاضطرابات وأنواع العلاج "كيميائى - أسرى - نفسى- اجتماعى".



وعقدت بمكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة ثقافية بعنوان "ثقافة الرأى والرأى الآخر" أدارها أسامة جابر عبد الرحيم، وأوضح مفهوم التعبير عن الرأى وكيفية احترام الرأى الآخر، كما أقيم ببيت ثقافة الأقالتة محاضرة تثقيفية بعنوان "كيف تربي طفلك على الصدق" ألقاها الشيخ محمود محمد العادلي خطيب بإدارة أوقاف القرنة، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد حسين جاد وألقى قصائد "بحرالدموع، رثاء بطل حرب العاشر من رمضان أنور السادات، أحوال مصر، قتلوا الحسين".



وأقيمت بمكتبة حاجر الضبعية ورشة فنون تشكيلية للرسم والتلوين داخل المكتبة لأطفال القرية، بينما عرض بقصر ثقافة الطارف فيلم كرتون قصص الأنبياء وقصة سيدنا "نوح" عليه السلام، حيث استمتعت الأطفال بالعرض، واستمرت قافلة ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة الأقصر، حيث أقيمت ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال وورشة خرز، بالإضافة إلى عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بنادي المدينة.