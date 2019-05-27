تمكين المرأة المعيلة والضوابط الأخلاقية بـ"ثقافة الإسكندرية"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات بفرع الإسكندرية، حيث عقد بيت ثقافة 26 يوليو ندوة بعنوان "دور المجتمع فى مساندة المرأة المعيلة" ألقتها منى عبدالستار رئيس لجنة المرأة فى الاتحاد اﻹقليمى، تحدثت خلالها عن المشكلات التي تواجه المرأة المعيلة، وكيفية تمكينها اقتصاديا ودور الدولة في دعم أسرة المرأة المعيلة.



كما أقام بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان "الإرشاد النفسي من أجل التنمية" بجمعية مدبر الأمور الخيرية، تحدثت خلالها مسئول مكتبة الطفل عن تعريف الإرشاد النفسي وأهميته في دراسة شخصية الطفل وتقويمها وكذلك تنمية مهاراته اللغوية وتحقيق التوافق النفسي.



وعقدت ندوة بعنوان "الضوابط الأخلاقية قديما وحديثا" بقصر ثقافة الأنفوشي، بحضور كل من حسن عبدالبصير وأحمد بسيونى، بجانب مناقشة كتاب "الدببة" للمؤلف جوان إيرلى بمكتبة الطفل بالقصر، كما أقيمت ورشة عمل أشكال فنية وقوالب متنوعة بالطين الأسواني بحضانة الشروق لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ورشة فنية لتصميم لوحات تعبر عن شهر رمضان المعظم بقصر ثقافة مصطفى كامل تحت إشراف مسئول مرسم المواهب، بينما نظمت مكتبة النزهة مسابقة ثقافية عن الشهر الفضيل تحت إشراف إخصائي الطفل بالموقع.