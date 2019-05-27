غدًا.. الأعلى للثقافة ينظم ندوة "رمضان في إفريقيا"

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، مساء غدٍ الثلاثاء، ندوة بعنوان "رمضان في إفريقيا"، للتعرف على العادات المتعددة للبلدان الإفريقية خلال شهر رمضان بمشاركة عدد من الباحثين من مصر والكاميرون ورواندا وتشاد.



ويتحدث في الندوة عدد من الخبراء والمتخصصين عن العادات الرمضانية في كل من تشاد والكاميرون ورواندا والمغرب وإريتريا وأوغندا وليبيا ومصر، وتأتي ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة على مدار العام احتفاء برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.