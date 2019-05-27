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الإثنين 27/مايو/2019 - 04:44 م

المفوضية الأوروبية: القوى الموالية لأوروبا فازت في الانتخابات

المفوضية الأوروبية:
dostor.org/2645428

أكدت المفوضية الأوروبية أن الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد، أوضحت أن الديمقراطية في الدول الأعضاء تسير بشكل جيد، بدليل نسبة المشاركة "العالية".

وأفادت وكالة أنباء آكي الإيطالية، اليوم الإثنين بأن "الانتخابات البرلمانية الأوروبية سجلت بالأمس نسبة إقبال قاربت الـ50%، الأمر الذي أثنى عليه الساسة في المؤسسات على اعتبار أنه الأعلى منذ عقود، إذ كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية عام 2014 قد سجلت نسبة متدنية في حدود 42%".

وفضل المتحدث باسم المفوضية ماجاريتس شيناس التقليل من خطورة صعود التيارات اليمينية المتطرفة، فأشار إلى أن صعود اليمين جاء أقل من المتوقع، موضحًا أن: "القوى الموالية لأوروبا هي من فازت بهذه الانتخابات".

وشدد على وجود قناعة داخل المؤسسات بأن الجماعات المتطرفة لن تستطيع شل البرلمان الأوروبي المقبل، وأن النظام التشريعي الجديد سيكون صديقًا لأوروبا.

كما أكد أن المفوضية ليست طرفًا في السباق، الذي انطلق لتسمية رئيس المفوضية الجديد خلفًا لجان كلود يونكر، وأن القرار يعود لرؤساء الدول مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الاقتراع.

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