أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظّم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر ورشة التعرف على البرامج الملحقة Accessories، كما نظّم بيت ثقافة سنديون ورشة حكي لقصة "تمساح توت" تأليف محمود حسن فرغلي، رسوم عبدالعزيز تاج ضمن سلسلة قطر الندى.



وناقشت مكتبة باسوس كتاب "آداب السلوك" تأليف محمد عبدالجواد، الذي يتناول أنه من الواجب علينا أن نحافظ على ممتلكات الغير ولا نخرب فيها.



كما نظمت مكتبة أكياد دجوى معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها خلال هذا الشهر، كذلك أقامت مكتبة المنزلة ورشة فنية لعمل فانوس رمضان باستخدام الورق، إلأى جانب عرض قصر الطفل ببنها فيلمي "يعقوب ويوسف" عليهما السلام.