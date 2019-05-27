رافاييل نادال يتأهل لثاني أدوار بطولة رولان جاروس

استهل نجم التنس الإسباني، رافاييل نادال، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" بفوز سهل على حساب الألماني يانيك هانفمان في الدور الأول بثلاث مجموعات دون رد تفاصيلها 6-2 و6-1 و6-3.



وفي إطار منافسات دور الـ128 أيضا، تغلب الفرنسي ريشار جاسكيه على الألماني ميشا زفيريف بثلاث مجموعات نظيفة أيضا تفاصيلها 6-3 و6-4 و6-3.



وصعد الإسباني بابلو كارينيو بوستا إلى الدور الثاني بتحقيق الانتصار على البرتغالي جواو سوزا بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-3 و6-1 و6-2.



كما بلغ الأسترالي ألكس دي مينور الدور ذاته بالفوز على الأمريكي برادلي كلان بثلاث مجموعات دون رد تفاصيلها 6-1 و6-4 و6-4.



بينما ودع الروسي دانييل ميدفيديف منافسات البطولة من الدور الأول بالخسارة أمام الفرنسي بيير هيو هيربرت (2-3) في نتيجة المجموعات بواقع 6-4 و6-4 و3-6 و2-6 و5-7.



وكذلك لم ينجح الأمريكي فرانسيس تيافو في تجاوز عقبة الصربي فيليب كراينوفيتش الذي فاز عليه بثلاث مجموعات لاثنتين بواقع 6-2 و4-6 و6-3 و3-6 و6-0.