البطريرك المارونى يطلب مساعدة المجتمع الدولى لإعادة السوريين لوطنهم

دعا البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المجتمع الدولي إلى التحرك والمساعدة في مسألة عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه العودة تجعلهم يشكلون استمرارية لحضارة وتاريخ عريق صنعوه بأنفسهم، وتسهم في ارتياح الأوضاع داخل لبنان.



وقال البطريرك الراعى- في تصريح اليوم الإثنين لدى استقباله مجموعة من الوفود الدولية- "لبنان لا يهمه تلقي شهادات دولية بحسن ضيافته للنازحين، بل هو يطالب الأسرة الدولية بفصل موضوع عودة النازحين السوريين عن التوصل إلى الحل السياسي في سوريا"، مشيرًا إلى أن التوصل إلى حل سياسي لا أفق له على المدى المنظور.



وأضاف: "نحن منذ 71 سنة ننتظر حلًا للقضية الفلسطينية، وكل ما يدور على أرض الواقع ينذر أنه ما من حل على المدى المنظور".



وشدد على أن الدول المعنية بشكل مباشر بوضع حد لحالة اللااستقرار والحرب والنزوح والدمار الثقافي والمادي التي تشهدها عدد من دول الشرق الأوسط، تبدو وكأنها "غير مهتمة بإنهاء النزاع في هذه المنطقة من العالم، لمصالحها الخاصة التي لا تحاكي القيم الإنسانية، هم لديهم تطلعاتهم السياسية والاقتصادية، أما نحن فتطلعاتنا محض إنسانية".



وتفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، يتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.



ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.



وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.

