محمد رجب يشكر متابعيه على تهنئتهم له بعيد ميلاده ونجاح مسلسله

عبر النجم محمد رجب عن سعادته الشديدة بتهنئة جمهوره ومتابعيه له في عيد ميلاده من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تحولت تهنئة جمهوره له أيضا إلي مظاهرة حب على تصدر مسلسله "علامة استفهام " الترند الأول وسط مسلسلات هذا الموسم الرمضانى إلى تهنئة أيضا بمناسبة عيد ميلاده حيث فوجئ الفنان بكلمات من الحب كثيرة اأثرت فيه وكتب له الكثير من الشباب بأنه بمثابة الأخ الأكبر لهم، بل القدوة لهم واعتبروا شخصيته في "نوح الشواف " هي الأيقونة لهم.



وصرح النجم محمد رجب، بأنه يشعر بسعادة غامرة من شعور جمهوره، سواء من الكبار أو الصغار الذين يلتقى بهم بالصدفة فى الكثير من الأماكن التي يتردد عليها معبرين له عن سعادتهم بعودته للدراما التليفزيونية بقوة هذا الموسم مع مسلسل "علامة استفهام".



ويُذكر أن "رجب" سينهي تصوير آخر مشاهده في العمل، خلال يوم واحد، على أن يبدأ بعده في مطالعة العديد من السيناريوهات لمشاريعه الفنية المقبلة.