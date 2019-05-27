مقتل 34 من عناصر طالبان في عمليات متفرقة للقوات الأفغانية

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الإثنين، أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت سلسلة من العمليات الجوية والأرضية لها في إقليم هلمند وبأربعة أقاليم مختلفة في البلاد، أسفرت عن مقتل عن 34 من مُسلحي حركة طالبان.



وذكرت المصادر - في تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة - برس) الأفغانية- أن القوات الخاصة قامت بعملية مداهمة في أحد أحياء إقليم هلمند الجنوبي، ما أسفر عنها مقتل 4 مسلحين وتدمير نفق تابع للحركة المسلحة، موضحة أنه تم شن غارة جوية على حي موسي قلاه بالإقليم نفسه أسفرت عن مقتل 5 مسلحين، بالإضافة إلى شن غارة أخرى على حي كاجاكي، أدت إلى مقتل اثنين آخرين، مؤكدة مقتل 4 مسلحين في غارة مماثلة أُطلقت على حي نهر السراج.



وأضافت أنه تم تنفيذ عملية مداهمة في إقليم واردك، أسفرت عن مقتل 5 من مسلحي طالبان وتدمير 6 عبوات ناسفة وسيارة مفخخة، فضلا عن تنفيذ عملية أخرى في إقليم باكيتا، سقط فيها 5 مسلحين، وتم اعتقال 3 آخرين، لافتة إلى شن غارة جوية على أحد أحياء إقليم باكيتا، ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين وتدمير سيارة تابعة للحركة المُسلحة، مبينة مقتل 6 مسلحين آخرين في 3 عمليات جوية تم تنفيذها في إقليم غزني.



ومن جانبها، لم تُعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.



ويعتبر إقليم هلمند واحدا من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر حركة طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.