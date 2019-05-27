غدًا.. أمسية "رمضان فى إفريقيا" بالمجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية بعنوان "رمضان فى إفريقيا"، وذلك فى تمام التاسعة من مساء غدً الثلاثاء ٢٣ رمضان الموافق ٢٨ مايو ٢٠١٩، بالمجلس الأعلى للثقافة.



تهدف الأمسية إلى التعرف على العادات المتعددة للبلدان الإفريقية خلال شهر رمضان المعظم، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين من مصر والكاميرون ورواندا وتشاد، ويدير الأمسية كلا من الدكتور خالد أبوالليل، والدكتورة رشا أبوشقرة، ويشارك بها جبرين عبدالله بورقة بعنوان " العادات الرمضانية في تشاد"، وسابو محمد يقدم ورقة بعنوان" العادات الرمضانية في الكاميرون"، وعبدالعزيز نشيميمانا، يقدم ورقة بعنوان "العادات الرمضانية في رواندا"، ووسام الزهار" العادات الرمضانية في المملكة المغربية"، عمر شيخو" العادات الرمضانية في أريتريا"، سريمبا رجب فاروق" العادات الرمضانية في أوغندا"، مصطفى عبدالقادر" العادات الرمضانية في مصر"، فاطمة غندور" العادات الرمضانية في ليبيا".



وتأتي الندوة ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية على مدار العام احتفاء برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.