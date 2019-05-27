أمريكا تسجل 60 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضى

قال مسؤولون اتحاديون في قطاع الصحة الأمريكي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة سجلت 60 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي، ليصل عدد الحالات المؤكدة هذا العام إلى 940، في أسوأ تفش منذ عام 1994 ومنذ أُعلن القضاء على المرض في عام 2000.



وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد حالات الإصابة بالمرض شديد العدوى، والذي قد يفضى إلى الوفاة في بعض الأحيان، ارتفع بواقع 6.8 في المائة خلال الأسبوع الأخير.