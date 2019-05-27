اتحاد الناشرين المصريين يكرم سعيد المصرى بحضور وزيرة الثقافة

نظم اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة الناشر سعيد عبده، حفل الإفطار السنوي للاتحاد بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وعبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب.



وقد كرم الاتحاد، الدكتور سعيد المصري، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة السابق، وعضو مجلس إدارة الاتحاد تقديرًا لجهوده.



وقد تم خلال الحفل تكريم عدد من رموز النشر في مصر وهم: محمد إمبابي بالمكتبة الأزهرية للتراث، محمد كمال، صاحب مركز دار الكتاب للنشر، واسم الناشر الراحل فوزى يوسف صاحب دار النهضة العربية، كما تم تكريم بعض شباب الناشرين تحفيزًا لهم على الإبداع وهم: "أحمد مهنى دار "دون للنشر"، عمر عباس "عصير الكتب".



جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الهيئات والقطاعات بوزارة الثقافة ومجلس إدارة المجلس التصديرى، واللواء محمد طاهر، مساعد وزير الداخلية لمباحث المصنفات وقيادات الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، وعدد كبير من رجالات الدولة المعنيين بالنشر والثقافة، وعدد كبير من اعضاء الجمعية العمومية، ومجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين.

