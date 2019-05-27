حبس تشكيل عصابى لسرقتهم مخزنًا بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 4 متهمين لسرقتهم 3 أطنان حديد من موقع تحت الإنشاء بمنطقة الإسكان الاجتماعى، و450 متر كابلات كهرباء من داخل مخازن إحدى الشركات بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.



ونجحت مباحث قسم شرطة بدر، فى ضبط عاطلين أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" مقيمين بدائرة مركز شرطة فايد، "سائق"، ومقيم فى دائرة مركز شرطة الإسماعيلية) أثناء استقلالهم سيارة نقل "قيادة الثالث " مُحمل عليها (13 لفة سيخ حديد - 321 سيخ حديد تسليح) وزنت جميعها 3 أطنان حديد، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع "تحت الإنشاء" بمنطقة الإسكان الاجتماعى تابع لإحدى شركات المقاولات بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات.



وتمكنت مباحث شرطة بدر، من ضبط عاطلين سبق اتهام أحدهما فى قضيتين آخرهما "مخدرات" وذلك أثناء استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة الأول مُحمل عليه (3 لفات من كابلات الكهرباء بطول 450 مترًا)، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مخزن خاص بإحدى شركات توزيع الكهرباء بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع.