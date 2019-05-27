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الإثنين 27/مايو/2019 - 04:24 م

انتهاء المرحلة الأولى لاختبارات متقدمي مدارس المتفوقين (STEM)

انتهاء المرحلة الأولى
أ ش أ
dostor.org/2645413

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، انتهاء المرحلة الأولى من اختبارات المتقدمين لوظائف المعلمين والقيادات بمدارس المتفوقين (STEM)، حيث تم إجراء الاختبارات لـ1116 متقدمًا بمختلف التخصصات من أصل 2365 متقدمًا للوظائف المعلنة.

وأكدت الأكاديمية- في بيان اليوم الاثنين- أنه تم تحديد موعد الاختبار وفقًا للخطة المتفق عليها مع وحدة (STEM) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهر مايو الجاري، حيث تم إخطار المستهدفين إلكترونيًا مع تحديد مكان الاختبار والأوراق المطلوبة.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة لغرفة العمليات يومي الاختبار بعضوية فريق عمل الإدارة العامة لنظم المعلومات بالأكاديمية والإدارة العامة للمكتب الفني لمدير الأكاديمية ووحدة (STEM)؛ وذلك لمتابعة سير إجراءات الاختبار.

وأعلنت أنه سوف يتم استكمال باقي مراحل المتقدمين لوظائف (STEM)، وفقًا للخطة الموضوعة على مراحل متتالية.

يذكر أن الأكاديمية قد قامت بالإعلان على بوابتها الإلكترونية في الفترة من 1 إلى 21 مارس 2019 عن وظائف المعلمين والقيادات لمدارس المتفوقين (STEM)، ووصل عدد المتقدمين لها في تلك الفترة إلى 2365 متقدمًا.

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