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الإثنين 27/مايو/2019 - 04:23 م

الأعلى للإعلام يقرر إيقاف "شيخ الحارة" ويُنذر "القاهرة والناس"

الأعلى للإعلام يقرر
محمد أبوعاصي - دعاء عبد الوهاب
dostor.org/2645412

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في جلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، بناءً على توصيات لجنة الشكاوى بالمجلس، على وقف بث برنامج "شيخ الحارة" المُذاع عبر قناة القاهرة والناس، والذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

وأرجع المجلس قرار الإيقاف إلى خروج البرنامج عن إطار القيم والأخلاق العامة المتعارف عليها في المجتمع، بالإضافة إلى خوضه في الأعراض واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف، إلى جانب مخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة المشار إليها في قرار المجلس بـ"الأكواد"، فضلًا عن امتناع قناة «القاهرة والناس» الفضائية عن تنفيذ قرار المجلس رقم 23 لسنة 2019 بالمخالفة لنص المادة المُشار إليها ولائحة الجزاءات والتدابير.

وحسب المنشور الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، فقد قرر المجلس منع بث برنامج "شيخ الحارة" في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، بالإضافة إلى إنذار قناة القاهرة والناس بوقف ترخيص مزاولة المهنة حال عدم إلتزتمها بتنفيذ القرار.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن في وقت سابق، إنه تلقى عددًا من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة" وخاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

فيما أعلنت نقابة الإعلاميين، أمس الأول السبت، إيقاف بسمة وهبة، عن ممارسة النشاط الإعلامي؛ لحين تقنين أوضاعها بالنقابة.

وجاء قرار النقابة بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة التأسيسية للنقابة، بشأن ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي لنقابة الإعلاميين من تجاوزات "مهنية وأخلاقية" ببرنامج "شيخ الحارة".

وأشارت النقابة في قرارها الذي حمل رقم "23 لسنة 2019"، أنه بعد فحص جداول النقابة وسجل التصاريح، تبين عدم قيد الإعلامية بسمة وهبة بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي.

الأعلى للإعلام يقرر إيقاف "شيخ الحارة" ويُنذر "القاهرة والناس"
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