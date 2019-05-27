الزمالك يتمسك بجدول مسابقة الدوري المرسل من قبل لجنة المسابقات

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بيانا رسميا، أكد من خلاله احترامه الكامل لجدول مسابقة الدوري الممتاز المرسل للنادي، من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص مباريات الفريق الأول بالنادي.



وأضاف البيان، اليوم الإثنين، أن أي تأجيل لأي مباراة للنادي الأهلي كان مثبتًا في جدول المسابقة، فإن الزمالك سيطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة.



وأوضح أنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فإن الزمالك سيطلب تأجيل مواجهته أمام الإنتاج الحربي، في إطار المساواة وتطبيق العدالة.



وأشار البيان، إلى أنه يجب على جميع أندية الدوري احترام الجدول المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية، خصوصا وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي، وأن بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر على الأبواب.