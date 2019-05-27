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الإثنين 27/مايو/2019 - 04:22 م

يا دلع العيد.. طريقة تحضير "البيتي فور" في المنزل

البيتي فور
البيتي فور
هدير القاضي
dostor.org/2645409

يعد "البيتي فور" من الحلويات الأساسية التى يتم تقديمها في عيد الفطر، وذلك لمذاقه الرائع، حيث إن قوامه الهش وشكله المميز يجعله مفضلا للجميع، ولضمان جودته ونظافته يمكن تحضيره في المنزل.

وإليكم المقادير:
- كوب من السكر البودرة.
- ربع كوب من الزبدة الناعمة.
- بيضتان.
- نصف كوب دقيق.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام في حال الرغبة لتجهيزه بالشوكولاتة.

طريقة التحضير:
1. في إناء، توضع الزبدة ويتم خفقها جيدًا حتى تأخذ اللون الأبيض.
2. يضاف السكر البودرة والبيض والفانيليا، ويتم خفق المكونات جيدا.
3. وبعدها يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر، ويقلب حتى يصبح القوام متجانسا.
4. في حال الرغبة لتجهيزه بالشوكولاتة، يضاف الكاكاو مع الدقيق والبيكنج بودر.
5. يشكل العجين باستخدام قُمع صغير أو ماكينة البيتيفور، ويرص في صينية مدهونة بالسمن.
6. يضبط الفرن على درجة حرارة 180 درجة ويترك ليسخن، ثم توضع الصينية لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة.
7. يمكن تزيين البيتيفور بمربى مشمش أو فراولة أو شوكولاتة مبشورة وذائبة مع قطع مكسرات.

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