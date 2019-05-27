تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في "أحداث الطالبية"

أجلت محمد حنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 4 متهمين في أحداث الطالبية، لجلسة 10 يونيو المقبل لسماع الشهود.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهم، في 26 يناير 2014، بدائرة قسم الطالبية بالجيزة، اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام، واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، وخربوا أملاكا عامة مملوكة للدولة، منها أتوبيس نقل عام، وذلك بغرض إرهابى، وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية للخطر.

