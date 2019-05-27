نجلاء بدر: كتاب الدراما يسيرون على تيمة واحدة

علقت الفنانة نجلاء بدر على الأحداث المؤلمة التي بدأ بها مسلسل "أبوجبل" والتي تشارك به بالماراثون الرمضاني الجاري، مع الفنان مصطفى شعبان.



وقالت "بدر" لـ"الدستور" إن مسلسل "أبوجبل" ليس الوحيد فى الموسم الجاري الذى بدأت أولى حلقاته بأحداث مؤلمة أو حزينة، بل تكرر الأمر في أكثر من عمل، وحصل الجمهور على جرعة كبيرة من الأحداث الحزينة.



وأضافت نجلاء بدر، أن كُتاب الدراما يسيرون على "تيمات" ثابتة، فعندما يأتى كاتب أو مؤلف بعمل يحتوى على فكرة جديدة وتحقق نجاحًا، نجد أن الكثيرين يسلكون المسلك ذاته، وتحتوى مسلسلات هذا العام على جرائم قتل، مشيرة إلى أن أحداث مسلسل "أبوجبل" تدور حول حادث حريق منزل مصطفى شعبان ووفاة أولاده وليس حول جريمة قتل.



"أبوجبل" بطولة مصطفى شعبان، بجانب كل من عائشة بن أحمد، ودياب، ونجلاء بدر، ورشا بن معاوية، ومريم حسن، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وناهد رشدي، وأنعام الجريتلي، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.