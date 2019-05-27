الصين تبني قمرًا صناعيًا لإثيوبيا

وقعت إثيوبيا مع الصين اتفاقا لإطلاق قمر صناعي إثيوبي للبث والاتصالات، بحسب وسائل إعلام إثيوبية.



وقالت إذاعة "فانا" الإثيوبية، اليوم الإثنين، إن "إثيوبيا والصين وقعتا اتفاقا إطاريا لبناء قمر صناعي للبث والاتصالات بشكل مشترك".



وذكرت أن "المدير العام لمعهد علوم الفضاء والتكنولوجيا، سولومون بيلاي، ونائب رئيس شركة صينية لصناعة الصواريخ وقعا اتفاقا في أديس أبابا".



وأفادت الإذاعة، نقلا عن وزارة الابتكار والتكنولوجيا، بأن "القمر الصناعي سوف يقوم ببنائه خبراء صينيون وإثيوبيون اعتمادا على المواد الخام المحلية بنسبة 50 بالمائة".