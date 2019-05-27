بوتشيتينو لا يزال متفائلًا بشأن مشاركة كين في نهائي دوري الأبطال

تمسك ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي لكرة القدم، بالتفاؤل إزاء إمكانية مشاركة مهاجم الفريق هاري كين في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة أمام ليفربول يوم السبت المقبل، حيث يسعى اللاعب للعودة من الإصابة.



ويغيب كين عن الملاعب منذ إصابته في الكاحل خلال مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال أمام مانشستر سيتي في أبريل الماضي.



وعاد هداف توتنهام إلى التدريبات ويخوض سباقًا مع الوقت لاستعادة لياقته والمشاركة في النهائي الأوروبي أمام ليفربول في العاصمة الإسبانية مدريد.



وقال بوتشيتينو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين: "الوضع بالنسبة له إيجابي للغاية.. أمامنا أسبوع واحد لرصد كيفية تطور حالته.. وسنرى ما سيحدث".



وأضاف: "لا يمكنني قول ما إذا كان سيستعيد لياقته بنسبة 100 بالمائة أو أنه سيشارك أساسيا، أو من مقعد البدلاء".



ويتطلع توتنهام إلى التتويج الأوروبي الأول له، بينما يأمل ليفربول في التتويج للمرة السادسة بلقب البطولة، حيث أحرزها خمس مرات سابقة بمسمى "الكأس الأوروبية" و"دوري أبطال أوروبا".