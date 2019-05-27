العثور على طفل رضيع بمفارق سمنود

عثر أهالى قرية الراهبين، التابعة لدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، على رضيع مجهول الهوية بالطريق العام عند مفارق القرية.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لقسم مركز سمنود، يفيد بعثور الأهالى على طفل رضيع عمره شهور، يرتدى ملابس حمراء، ومجهول الهوية عند مفارق قرية الراهبين.



انتقلت القيادات الأمنية بمركز سمنود إلى محل الواقعة لمشاهدة مكان القاءالطفل، والتحرى عن مكان كاميرات بجوار المكان.



تم نقل الطفل إلى مستشفى سمنود العام، ووضعه تحت الملاحظة تمهيدا لنقله الى إحدى دور رعاية الأطفال، وحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.