كيتا لاعب ليفربول يسابق الزمن للحاق بكأس الأمم الإفريقية

انضم نابي كيتا لتشكيلة مبدئية من 25 لاعبًا لمنتخب غينيا في كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم، رغم أنه يعاني من إصابة أعلى الفخذ ستمنعه من اللعب مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل.



وأصيب كيتا مع ليفربول خلال مباراة ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة مطلع الشهر الجاري بينما قال المدرب يورجن كلوب إنه سيغيب حوالي ثمانية أسابيع.



وأبعده ذلك عن آخر شهر في موسم ليفربول، لكنه قد يؤثر على فرص تمثيل غينيا في كأس الأمم التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو.



ويحق لغينيا استدعاء كيتا قبل أسبوعين من انطلاق البطولة وسيخضع لاعب الوسط البالغ عمره 24 عامًا لفحوص من الجهاز الطبي لمنتخب بلاده وسط آمال بأن يتعافى في الوقت المناسب.



وستلعب غينيا في المجموعة الثانية لكأس الأمم مع بوروندي ومدغشقر ونيجيريا.



ويواجه ليفربول غريمه المحلي توتنهام في نهائي دوري الأبطال في مدريد السبت المقبل.