نادال يشق طريقه إلى الدور الثاني في رولان جاروس

واجه الإسباني رفائيل نادال حامل اللقب، بعض الصعوبات في الشوط الأول قبل أن يفوز 6-2 و6-1 و6-3 على الألماني يانيك هانفمان في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الاثنين.



وبدأ نادال، الذي يبحث عن لقب 12 في رولان جاروس وتعزيز رقمه القياسي، المباراة وكان يملك ضربات الإرسال لكن اللاعب الألماني حصل على أربع فرص لكسر الإرسال مبكرًا.



وصمد نادال، ملك الملاعب الرملية، وحسم الشوط قبل أن يشق طريقه نحو الدور الثاني في مباراة استغرقت ساعة واحدة و57 دقيقة.