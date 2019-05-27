الأهلي يحدد موقف المصابين استعدادًا للمباريات المقبلة

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الإصابة التي تعرض لها اللاعب أحمد الشيخ لا تستدعي القلق وإنه سيشارك في المران الجماعي خلال أسبوع.



وأوضح الجهاز - في بيان اليوم الإثنين- أن "الشيخ" تعرض لكدمة في الكاحل ويخضع لبرنامج علاجي؛ تمهيدًا لعودته من جديد إلى المشاركة مع الفريق في غضون فترة قصيرة بعد الاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته بنسبة 100% للمشاركة الجماعية، مشيرًا إلى أنه أدى جلسات علاج طبيعي بسبب تورم القدم؛ نتيجة كدمة في الكاحل أبعدته عن المشاركة الجماعية.



وأشار إلى أن وليد أزارو مهاجم الفريق سينتظم في مران الفريق الجماعي اليوم، بعد زوال الألم الذي اشتكى منه في الكتف عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي في الدوري، وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات عقب خضوعه لجلسات علاج طبيعي، بعد التأكد من عدم معاناته من أية شكاوى أو إصابات.



ورفض الجهاز الفني الاستعجال في الدفع باللاعب في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش، حيث اكتفى بجلسة في الجيم والجري حول الملعب، وتأجلت عودته للمشاركة الجماعية إلى اليوم؛ للاطمئنان على حالته ومنحه وقت أكبر للتعافي وإعلان جاهزيته.



ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.



وذكر الجهاز الفني أن اللاعب سعد سمير يؤدي برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل منتظم؛ وفقًا للبرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أشرف على علاجه خلال رحلته الأخيرة إلى ألمانيا، مؤكدًا أنه يؤدي تدريبات علاجية وجلسات في الجيم وأن حالته في تحسن بشكل مستمر، وملتزم إلى أقصى درجة بالبرنامج العلاجي الذي عاد به من ألمانيا.



وسينتظم اللاعب كريم نيدفيد في برنامجه العلاجي اليوم بعد انتهاء راحته الأسبوعية التي حصل عليها أمس وفقًا للبرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجري له جراحة غضروف الركبة.



وكان نيدفيد قد خضع لجراحة في ألمانيا، وعاد ببرنامج محدد من جانب الطبيب الذي أشرف على علاجه؛ ليؤدي جلسات علاج طبيعي بشكل منتظم، كما بدأ في تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة في صالة الجيم، ووفقا للبرنامج العلاجي يحصل نيدفيد على راحة 24 ساعة كل أسبوع.