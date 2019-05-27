القاهرة : الإثنين 27 مايو 2019
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الإثنين 27/مايو/2019 - 03:43 م

الدولار يواصل تراجعه ويسجل متوسط سعر صرف 16.80 جنيه

الدولار
الدولار
أ ش أ
dostor.org/2645373

واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها خلال التعاملات، اليوم الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث تراجع الدولار منذ بداية العام الحالي أكثر من 100 قرش، وذلك وفقا للبنك المركزي.

وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار 3 قروش، ليسجل 16.80 جنيه للشراء و16.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 3 قروش، ليسجل 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشين، ليسجل 16.79 جنيه للشراء و16.89 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، تراجع سعر الدولار بمقدار 4 قروش، ليسجل 16.78 جنيه للشراء و16.88 للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني تراجع سعر الدولار 6 قروش، ليسجل 16.79 جنيه للشراء و16.89 جنيه للبيع.

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