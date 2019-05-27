القاهرة : الإثنين 27 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
حوادث
الإثنين 27/مايو/2019 - 03:42 م

تأجيل مرافعة دفاع المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

تأجيل مرافعة دفاع
عادل عبد العال
dostor.org/2645371

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع بجلسة محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لجلسة 3 يونيو المقبل.

تضم القضية 17 عملية إرهابية، وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات، أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيًا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

واعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، نظرًا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه.

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.

وأقر بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعة في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين لمسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما إن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم، كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة.

وجاءت اعترافات المتهمين بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ شهر

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

منذ أقل من شهرين

النيابة: انفجار ماسورة غاز تسبب فى انهيار عقار الزاوية الحمراء

منذ أكثر من شهرين

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

منذ أكثر من شهرين

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

الآن

حلقة جديدة من "باب الله" مع محمد الباز على شاشة "الغد"

خاص.. رد فعل "جروس" بعد تصريحات رئيس الزمالك

استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ603 جنيهات للجرام

الإحصاء: 24.4 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال الربع الأول من 2019

ads
ads
الأكثر قراءة

الباز يكشف: كيف بارك الشيخ محمد الغزالي مقتل المفكر فرج فودة ؟

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر Live 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقية

"الغزالي ينتصر للمرأة".. كيف هدم الشيخ 3 أباطيل لاحقت النساء؟

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

رئيس بايرن ميونخ: إيجاد اللاعبين الموهوبين له أولوية لدينا

كيتا لاعب ليفربول يسابق الزمن للحاق بكأس الأمم الإفريقية

نادال يشق طريقه إلى الدور الثاني في رولان جاروس

نجم الساعة

مها حسن عن "اللامتناهي": نحن الكتاب ننجب هذه المخلوقات لتساندنا

الأكثر قراءة

الباز يكشف: كيف بارك الشيخ محمد الغزالي مقتل المفكر فرج فودة ؟

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر Live 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية الافريقية

"الغزالي ينتصر للمرأة".. كيف هدم الشيخ 3 أباطيل لاحقت النساء؟

الرئيس نيوز

في ذكرى وفاته "نهرو" يتجوّل في مساجد القاهرة بصحبة عبدالناصر (صور نادرة)

شركات "الاستشارات".. وساطة مالية بلا رقيب

حسم مصير أجور 19 مليون موظف "بعد العيد".. ومساع حكومية لرفع الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين

تعرف على الشروط.. تخصيص وحدات إسكان اجتماعي لأسر شهداء الجيش والشرطة

كشكول

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 82 %

ننشر مراجعة "اللغة الألمانية" لطلاب الثالث الثانوي

بالصور.. " قبيصي" يترأس لجنة اختيار قيادات جديدة بتعليم الإسماعيلية

بالصور.. عقد اختبارات المتقدمين لوظائف مُعلمي مدارس STEM

بالصور.. ختام دورة "التعليم" الرمضانية لطلاب المدارس

الأمصار

بعد "زلزال".. محمد رمضان يتعاقد على مسلسل رمضان 2020

مجلس الوزراء اللبناني يوافق على ميزانية 2019‎

تكسب 500 مليون دولار من صورة "سيلفي"

محكمة عراقية تصدر حكما بإعدام فرنسي رابع ينتمي لـ"داعش" الإرهابي

ضبط سودانيين حاولوا التسلل إلى تونس عبر ليبيا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل

المسحراتى ونداء "اصحى يا نايم" من أهم الطقوس الرمضانية

الجسور "تغنّي" في عيد ميلاد بطرسبورج

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

في باكستان.. فريق طبي دولي يصل "قرية الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎